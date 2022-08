La vague 2 du Booster Pack de Mario Kart 8 Deluxe arrive finalement à peu près à la date prévue, avec une nouvelle fois quelques surprises dans ses bagages !Certains circuits s’en tirent mieux que d’autres : Désert Kalimari, Gorge Champignon et Pays Neigeux sont très sympa visuellement malgré tout… Ceux qui espéraient toutefois une petite révision graphique des circuits de la Vague 1 peuvent ranger leurs espoirs au placard :Tout juste ai-je noté une correction sur Montagne Choco, où les roues se salissent ; et les voitures bougent enfin dans Supermarché Coco., pas de déceptions de ce côté là : Désert Kalimari et Pays Neigeux sont très bien remixés, et Flipper Waluigi reprend quant à lui logiquement la musique remixée de DS Stade Wario, vu qu’il s’agit du même thème.Certains circuits, comme Gorge Champignon, SNES Circuit Mario (le n°3 donc) ou encore New York, avaient été aperçus dans une bannière, avec pour certains de toutes petites images laissant de précieux indices. Cité Sorbet (« ice cream track ») avait également été repéré dans une vignette toute petite et floue.Pour cette Vague 2, ils correspondent exactement à ce qui avait été révélé.: Sydney et New York rejoignent donc la liste dès maintenant, mais tous les autres circuits – y compris Mont festif – devraient être intégrés.les courses anti-gravité sont une nouvelle fois grandement délaissées, et seul le tout nouveau circuit en présente. Dommage, notamment pour Flipper Waluigi qui semblait tracé pour intégrer des portions anti-gravité. Cela en dit tout de même sur un certain manque d’ambition ou d’idées pour ce DLC.Ceux qui jouent à Mario Kart Tour se souviendront peut-être que New York était la toute première étape du jeu sur smartphone. L’escapade intègre donc Mario Kart 8 Deluxe, dans un circuit aux forts airs de Mario Odyssey.Tout comme les circuits de Paris et Tokyo, New York comprend plusieurs tracés… et c’est un peu le cirque pour s’y retrouver, car chaque tour est bien différent de l’autre.Visuellement, le fait que ce soit aussi un des tous premiers circuits du jeu smartphone se voit : c’est même un des décors les plus décevants aperçus jusqu’ici.Pas franchement emballé par ce circuit assez court, mais à voir avec un peu de pratiqueLes leaks ne s’étaient pas trompés, un circuit Mario issu de la SNES devait intégrer le pass, et le choix s’est porté sur le n°3, une course assez technique qui clôturait la Coupe Fleur de Super Mario Kart… mais avait aussi été reprise dans Mario Kart Wii.Et la réalisation en est d’ailleurs restée à une version Wii remastérisée HD. Alors que SNES Plaine Donuts 3 et SNES Route Arc-en-Ciel avaient été complètement refaits, SNES Circuit Mario 3 a donc privilégié l’hommage nostalgique à Super Mario Kart.Reste que ce circuit marchait très bien sur Mario Kart Wii, et sans surprise il est également amusant dans cette nouvelle version.Issu de Mario Kart 64, ce circuit revient immédiatement après Mario Kart 7, mais Mario Kart Tour avait aussi apporté une variante « Desert Kalimari 2 » passant par la voie ferrée. Ce nouveau Désert Kalimari intègre-t-il les deux tracés ? La réponse est oui !On suit toujours le tracé original pour le premier tour, et à compter du 2ème, on passe ainsi par la voie ferrée ! Pour rappel, il était déjà possible d’emprunter cette voie ferrée dans Mario Kart 64, mais ce n’était en rien un raccourci. En mixant ces deux tracés, cette version ultime de Désert Kalimari apporte un coup de neuf à un circuit classique. Et la nouvelle formule fonctionne !Et puis, après deux tracés visuellement en deçà, ça fait du bien de voir un décor cette fois de bien meilleure tenue, et le remix du thème musical est vraiment excellent.Du très bon !Dès l’annonce des circuits additionnels, les joueurs ont immédiatement demandé le Flipper Waluigi, l’un des circuits les plus fous de Mario Kart DS, et même, de la série entière. Nintendo n’aura donc pas fait attendre les joueurs plus longtemps. Après Mario Kart 7, c’est aussi la 3ème apparition (4 si on compte Tour) de ce circuit incontournable.Je passerai tout de même assez vite dessus : le travail est fait, et très bien d’ailleurs, mais comme je l’ai signalé plus haut, le circuit n’intègre pas de portions anti-gravité, alors que plus qu’aucun autre, il s’y prêtait particulièrement bien. C’est un peu dommage.Le circuit australien arrive, avec lui aussi toutes ses variantes intégrées en une seule course, pour ne rien manquer de la visite en accéléré de la grande métropole australienne.Visuellement, c’est mieux que New York, et le tracé – très long – se renouvelle à chaque tour. Le circuit va même dans un sens, puis dans l’autre, comme le circuit de Paris. La longueur des tours est même très variable, avec un 2ème tour sensiblement plus long que les autres (une minute pour le parcourir!).Sydney n’était pas forcément l’étape la plus attendue de ceux qui ont joué à Tour, mais je suis convaincu !Il est dit que chaque vague doit comporter son lot de petites surprises, et la première d’entre elles est donc Pays Neigeux, issu de Mario Kart – Super Circuit, et jamais repris depuis, y compris dans Mario Kart Tour qui comporte pourtant déjà plusieurs remakes de circuits GBA. C’est donc peu dire que personne n’avait vu venir cette course !Et voilà même une très bonne surprise, d’ailleurs ! Comme tous les tracés GBA jusqu’à présent, cette nouvelle mouture n’a plus grand-chose à voir avec l’original, notamment parce qu’il y a du relief. Et les pingouins qui glissent sur le lac n’ont pas fini de faire rager !Initialement apparu dans Mario Kart Wii et repris parmi les courses rétro de Mario Kart 7, Gorge Champignon avait aussi bénéficié d’un ravalement de façade dans Mario Kart Tour. L’air de rien, ce circuit fort sympathique ne rate donc aucun épisode depuis son apparition – tout comme Supermarché Coco.Sur le circuit en lui-même, le tracé modifie une fois encore la disposition des plateformes champignons. Pas de portions anti-gravité toutefois, mais cette valeur sûre continue à évoluer tranquillement au fil des épisodes : le circuit est toujours d’une redoutable efficacité, c’est du plaisir immédiat.On pensait que le DLC ne contiendrait aucun nouveau circuit – hormis ceux issus de Tour – mais Cité Sorbet vient démontrer le contraire ! La découverte est même totale, car la course n’est prévue que plus tardivement pour Mario Kart Tour.Malgré les nombreux détails visuels qui foisonnent dans ce circuit, je ne l’ai pas trouvé visuellement fantastique. La comparaison avec la Piste aux Délices n’est pas trop à son avantage.Mais ne vous fiez pas au tracé apparemment simple en ovale, car le circuit est loin d’être évident. Aucun bord, pas mal de sauts, de reliefs, de tracés aussi… Cité Sorbet doit se maîtriser, et qu’il soit uniquement en anti-gravité ajoute aussi un soupçon de difficulté. Il faudra le refaire plusieurs fois avant se s’y sentir à l’aise… et je ne parle même pas en 200cc !Bref, s’il n’est pas aussi réussi que le Dojo ninja, Cité sorbet apporte bien quelque chose de neuf, et c’est aussi ça, ce qu’on demande !. Hormis New York et dans une moindre mesure Circuit Mario 3, les 6 autres circuits s’en tirent très bien. Comparé à la Vague 1, ça monte même gentiment en difficulté, donc s’attendre à des circuits plus difficiles pour la Vague 3., je m’en tiendrai aux préfixes issus du leak, qui s’est révélé être 100 % exact. On peut logiquement s’attendre à ce que la Vague 3 du copieux DLC de Mario Kart 8 Deluxe arrive en décembre.N’importe lequel des circuits urbains, mais pour une thématique plus « rock »,me semble être le meilleur choix.Les candidats se bousculent, et aucun indice en vue. Manoir de Luigi, Bateau volant et Alpes DK ont été repris dans Mario Kart Tour, maisa aussi ses chances.est un bon candidat, tout comme Île Cheep Cheep, tous deux refaits pour Mario Kart Tour.D’après les leaks, ce serait déjà l’avant-dernier circuit issu de la 3DS pour le DLC.serait un choix logique, mais certains croient avoir aperçu Souk Maskass dans la bannière leakée.N’importe lequel des circuits urbains. Pour un choix hivernal, je verrais bienÇa pourrait être une surprise, donc pourquoi pas, jamais repris depuis Double Dash ? C’est mon pari !Cette place pourrait être occupée par, une course spécial Noël apparue dans Mario Kart Tour. A moins que…Aucun doute ou presque, le final sera lade Mario Kart 7, compte tenu des indices évidents laissés par les leaks.Et du coup, je reviens sur la course 3 : traditionnellement, le circuit précédant une Route Arc-en-Ciel est un Château de Bowser. Et cela ouvre la voie à n’importe lequel des circuits Bowser… tout du moins de la SNES jusqu’à la Wii.Toujours pas d'indices laissant à penser que Nintendo prévoit des personnages supplémentaires. A ce stade, je pense qu'il n'y en aura pas., et en croisant les leaks les plus fiables, voici des prédictions pour les autres coupes :Certains fichiers dataminés de Mario Kart Tour laissent quelques petits indices pour deviner d’éventuels nouveaux circuits. D’après certaines déductions, 3 nouveaux circuits non connus à ce jour pourraient apparaître dans le DLC de MK8 Deluxe : l’un inspiré par Yoshi’s Island ; l’autre sur le thème de la salle de bains (!) ; et un 3ème qui ferait une visite en Égypte (circuit Tour). A ce stade, ça reste bien sûr des suppositions.En gras, les circuits qui seront probablement dans le pass.: Tour Bangkok, Wii Pic DK, DS Manoir de Luigi ou Bateau Volant, ??? (circuit rétro à déterminer ?): Tour Los Angeles,, Tour (nouveau circuit)Tour Singapour,, GBA « Lakeside Park » ou Circuit Luigi, Tour (Nouveau circuit): Tour Amsterdam,, ??? (nouveau circuit ayant pour thème la salle de bains ?):Tour Berlin,, ??? (circuit rétro à déterminer ?), ??? (Nouveau circuit inspiré de Yoshi’s Island ?)Tour (Nouveau circuit : Le Caire ?),, ??? (Château de Bowser rétro ?),