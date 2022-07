Et oui, un top 6 car il n'y a pas eu assez de votes pour un top 10 car trop d'égalité ou pas assez de votant. Voici donc un top 6 Gamekyo.6)- Jeu sorti très récemment et réalisé par Square Enix. On souligne avant tout ses magnifiques graphismes, ses combats dynamiques et son humour cher à la licence !5)- Batman Arkham Origins est souvent considéré par les joueurs comme le vilain petit canard, car pas développé par Rocksteady. Mais ça serait injuste de le boudé, son ambiance de Noël est délicieuse et le jeu est également bon. Vewtiful Joe, jamais jouer par contre...4)- Le dernier né de Rocksteady avant Suicide Squad prévu pour l'année prochaine. Un très bon jeu, et une conclusion magistrale du Chevalier Noir, bien qu'un peu trop de Batmobile quand même x)3)- Visiblement, la dernière aventure de l'homme araignée vous a beaucoup séduit. (Je n'y ai pas jouer encore) et j'ai très hâte de le faire. Après, c'est pas pour rien que sa suite est très très attendu !!2)- Chef d'œuvre en puissance de Rocksteady, Arkham City est un excellent jeu et pour les fans de Batman c'est même plus que ça, c'est une lettre d'amour à tous les fans. C'est mon préféré de Arkham mais il est pas premier, deuxième c'est déjà une très belle place néanmoins.1)- Un autre chef d'œuvre et le premier né de la licence Arkham pose fièrement en première place du classement. C'est vrai que quand on parle de meilleur jeux de Super Héros, on pense inévitablement à Batman Arkham Asylum, la genèse de ce qui deviendra une grande saga. Pour l'avoir refais très récemment, il reste toujours aussi excellent, même si il a vieilli sur quelques points. Son ambiance est majestueuse et son gameplay vraiment parfait. Bref, ça reste un must have et le meilleur jeux de Super Héros de tous les temps. Même si je lui préfère AC, il ne vole pas la première place, loin de là !Un top très dominé par les Arkham, faut dire qu'ils sont tous très bon, les deux meilleurs en tête d'ailleurs. Surpris de pas avoir eu un Hulk Ultimate Destruction qui était vraiment excellent sur Gamecube pour ceux qui lont fait. Spider Man 2 aurait pu figurer aussi mais depuis celui sur PS4 il se fait voler la vedette.Bref, merci à tous les participants pour avoir permis ce classement et à bientôt pour un prochain top participatif, en plus de mes tops habituel