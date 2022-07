Nous sommes ravis de ramener l'E3 en tant qu'événement en personne avec ReedPop, un leader mondial dans la production d'événements liés à la culture pop. Les trois dernières années ont confirmé que l'E3 rassemble notre industrie comme aucun autre événement. ReedPop apporte un talent de classe mondiale et une connaissance approfondie de l'industrie du jeu vidéo, ce qui permettra d'améliorer l'expérience de l'E3 pour les années à venir.

posted the 07/07/2022 at 02:23 PM by masharu