Square Enix a dévoilé lors d'un livestream japonais de nouvelles informations sur The DioField Chronicle, leur projet RPG est désormais prévu pour le 22 septembre prochain au Japon, avec une version demo qui elle sera disponible le 10 aout prochain. Pas d'info pour l'occident mais c'est toujours prévu pour cette année.L'édition collector vient avec un jeu de plateau composé de cartes à jouer et 4 acryliques pour les personnages.

posted the 07/02/2022 at 01:28 PM by masharu