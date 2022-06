Bonjour, je fais juste ce petit billet, parce que j'ai fait récemment un constat, notamment auprès des "jeunes gamers" (15 - 35 ans) que les gamers dit "polyvalent", qui jouent à tout types de jeu (dans les grandes catégories, sans forcément aller dans les jeux de niche) sont de plus en plus rares, la plupart des jeunes gamers se contentent d'un ou deux styles de jeux max.Peut être que l'âge joue beaucoup, étant quadra, plusieurs styles de jeu sont quasiment nés devant moi, notamment, les FPS, les STR temps réel, les MMO, les Moba, c'est peut être ce qui fait qu'on a pas de mal à s'intéresser à ces types de jeu.Les plus jeunes sont venus trouver tous ces styles, et peut être que vu la pléthore de jeux disponibles ils préférent s'investir que dans quelques uns, les jeux services régulièrement mis à jour n'y sont pas étrangers à mon avis.La démocratisation de l'esport y contribue aussi forcement, il n'y a qu'à voir tous les jeunes qui rêvent de devenir des pros gamers dans un jeu en particulier, et qui vont y investir tout leur temps, et cela peut même aller sur des années (je pense au cas de league of legends)Avec tout ce que j'ai cité plus haut, je me demande si il reste des gamers polyvalent parmi la nouvelle génération ?en addition, voici ce que je considère comme les grosses catégories (non exhaustives) de styles de jeu (même si certains peuvent être rangés en sous catégorie d'autres)Les FPSles TPSles jeux d'action aventureles Platformersles RPGles STRles MOBAles Battle royaleles MMOles jeux de sportles Simusles Point and clickles Jeux de réflexionles jeux mobiles (naaaan je déconne)les Versus fightingles Beat em uples jeux musicauxles jeux indés (c'est un gros fourre tout)N'hésitez pas à débattre en commentaire et à partager votre avis sur la question