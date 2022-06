Le site Nintendo Everything poste des informations et images du prochain Fire Emblem.



Les images sont de qualités assez moyenne, tellement qu'elles font montage photoshop, elles sont de surcroit assez flou comme si elle avait été scanné à l'arrache d'un magazine. Le jeu "serait plus beau" que 3-hopes, en étant mauvaise langue c'est pas bien difficile mais ce n'est pas sur ces images qu'on pourra juger.



Le héros (ou plutôt surement l'héroïne...mais on est pas à l'abri d'un truc non-binaire) aurait les cheveux rouge et bleu.

On va faire du fan service avec la possibilité encore flou de pouvoir invoqué les anciens héros de Fire Emblem.



Enfin dernière bizarrerie, le jeu serait encore une fois co-développé avec Koei-Tecmo mais cette fois pas avec la team Omega mais la team Gust (série Atelier)...ce qui interroge encore une fois sur le travail ou la capacité de production d'Intelligent System qui ne semble plus capable de gérer un projet seul malgré l'agrandissement de leur locaux, enfin c'est très curieux.



Dernière chose, Nintendo a horreur des leaks...cela va trembler chez Koei-Tecmo et/ou Intelligent System et/ou Gust...on penchera que le leak vient de ses derniers puisque 3-hopes n'avait pas leaké.



https://nintendoeverything.com/rumor-images-of-next-fire-emblem-switch-game-leaked/