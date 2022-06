Les premières informations de l'ultime chapitre (1053) avant la pause d'un mois (reprise le 23 juillet) viennent de tombées! DU TRÈS LOURD ! Retour de la HYPE (aucune nouvelle si Yamato rejoint les Mugiwara par contre, dommage, va falloir attendre encore un peuLuffy / Kidd / Law = Nouvelle prime de 3 milliards chaucun! (Luffy gear 5 sur son affiche)Les 4 nouveaux empereurs = Shanks, Barbe noire, Buggy et Luffy!L'amiral Ryokugyu arrive et dégomme King et Queen. (Pouvoir avec des plantes, il peut aspirer la vitalité)Robin parle avec Hitestu qui est en réalité le père d'Oden Kozuki !L'arme PLUTON est sur WanoLa grande fête de l'arc à lieu, mettant fin à cet arc. (Kaido et Big Mom sont définitivement OUT, drôle de sortie pour eux)Voilà