L’offre "excellente" du jour vous est offerte par Steam: ARK (Tentative de concurrence à Epic Games?)

"En tant qu'homme ou femme échoué NU (vous allez tous jouer la donzelle nue et en détresse, avouez), mourant de froid et de faim sur une île mystérieuse, vous devrez chasser, récolter, fabriquer des objets, faire pousser des plantes et construire des abris pour survivre"

— Un avis sur ce jeu qui depuis des années n'a cessait de proposer du nouveau contenue?

À l'heure où le nouveau film Jurassic World vient de sortir (et, qui se fait quand même bien défoncer par les critiques; en même temps confier à nouveau un film au gars qui fait du slow-motion sur une femme en talons aiguilles qui met la douille à un T-Rex sur 100 mètres...) - ARK: Survival Evolved, vous est donc offert par Steam pour un temps limitée; c'est un jeu orienté Multi/COOP et Online. Pour ceux qui serait passé à coté du concept de ce jeu déjà vendu par millions :Personnellement, je l'ai sur Xbox et Epic Games, mais toujours pas lancé (l'installation plus la mise à jour sur xbox series x est démentiel) — En attendant, j'ai testé Jurassic World (le jeu de gestion) sur la toute nouvelle console portable de Steam (fraichement reçu) et cela tourne très bien (si vous cherchez un jeu où construire un parc de dinos pour faire venir des touristes qui se feront bouffer par ces gros lézards échappés grâce à un gros lard en mal de reconnaissance, c'est tout bon!); d'ailleurs, cette vidéo découverte duarrive très prochainement sur ma chaine Youtube perso, n'hésitez pas à y jeter un oeil et vous y abonner pour recevoir mes toutes nouvelles vidéos sur votre fil d'actualité.+ [ Steam ] : https://store.steampowered.com/app/346110/ARK_Survival_Evolved/ + [ Ma chaine perso «» ] :