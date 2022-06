Beaucoup d'infos dévoilées cette semaine sur Street fighter 6, le monde ouvert, les mécaniques, le gameplay, le crossplay play/xbox/pc qui fait plaisir et qui agrandira la comunautéCapcom vient de lacher les 2 premiers themes de jeuLuke :Chun-Li :N'hesitez pas à suivre la chaine, d'autres videos arriveront sur l'actualité Street Fighter 6

posted the 06/11/2022 at 07:43 PM by kazey77