Oui c'est l' AUSTRALIE , Mais regardé bien à droite ,le gros champignon gris c'est l'éruption volcanique des Tonga qui à fait beaucoup de dégats !la mer rouge de nuit , de gauche à droite le Koweit ,le bahrein ,la péninsule du Qatar et les émirats arabe unis puis l'iran en haut .la chaine des alpes vue depuis le nord et le piemont italien , mais aussi le lac de généve en bas vers la droite .l'entrée de la méditérranée avec l'espagne et le maroc bien vert à droite depuis l'espace , magnifique !en bas la tunisie ,au milieu la sicile et l'italie en haut !la californie du sud ,mais surtout la basse californie méxicaine .la france et l'espagne de nuit .sinon bonne soirée à vous !