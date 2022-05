TALC de la soirée mais les spoils du One Piece 1050 sont dispo' avec quelques images et....Sérieusement quoi ?La fin de Kaido est d'un tristeDans la couverture, Reiju et Ichiji arrivent pour aider Niji et yonji.Kaido tombe profondément dans le magma sous l'île de Wano, Big Mom est là aussi.Flash-back de Toko et Yasui.Yasui a mangé le smile que Toko a mangé parce qu'il ne veut pas que Toko rie toute seul.Nekomamushi annonce la victoire de Luffy sur toute l'île d'Onigashima.Momonosuke dit à Zunichia qu'il ouvrira la frontière, mais pas maintenant.Momonosuke atterrit dans la capitale des fleurs et reprend sa forme humaine (on ne peut pas le voir à cause de la fumée).Hiyori et les fourreaux rouges apparaissent.Denjiro: "J'ai amené ici le nouveau Shogun de Wano.Nouveau détails: BM et Kaido sont couverts (sous) dans Magma. Il est difficile de dire s'ils sont vivants ou morts. Il y a des tonnes d'explosions sous Onigashima à cause des attaques de Luffy et Law. Les mines de Wano s'effondrent, ce qui fait entrer en éruption le volcan sous Onigashima. C'est pourquoi BM et Kaido sont maintenant recouverts de magma. Au début du chapitre, ils sont tout simplement K.O. au sol. Mais à la fin, on les voit tous les deux recouverts de magma. Difficile à dire s'ils sont vivants.PS: Luffy est annoncé vainqueur par le narrateur donc bon, la méthode originale pour le poutrer finalement c'était bien un coup de poing comme les autresEt sa fin dans le magma...