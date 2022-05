Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un jeu qui va bientôt fêter ces 7 ans et qui est la conclusion de la saga Arkham entamé 6 ans plus tôt avec Asylum.Développé exclusivement pour les consoles nouvelles générations a l'époque, Arkham Knight est le jeu le plus ambitieux de la franchise avec Gotham séparé en 3 îles et des graphismes qui aujourd'hui n'ont pas pris une ride (d'ailleurs je trouve le jeu autant voir plus jolie sur Gotham Knights) avec les effets de pluies qui mettent encore aujourd'hui une petite claque.Diverses nouveautés de gameplay qui sont pour la plupart reprise des anciens épisodes en plus poussé, le freelow, nouveaux gadjets, effets de ralentis.. pour la plupart venu tout droit de la nouvelle armure high tech du chevalier noir, rendu beaucoup moins comics que les 2 premiers Arkham (Asylum et City) car Batman va partir en croisade contre l'Arkham Knight, nouvelle ennemi où beaucoup de spéculations vont naître sur son identité, que certains auront bvite deviné.Mais le nouvel apport majeur de cette opus est bien entendu la Batmobile qui permet de naviguer dans la ville, lancer des courses poursuites, résoudre des énigmes de l'Homme Mystère, participer a des courses de ce dernier et des combats de tank. Une nouveauté salué par beaucoup et critiqué par d'autres car sur-utilisé (?) une grande partie du jeu. Pour ma part même si je trouve le concept en tant que tel très réussi, j'aurais tendance a me placer dans la seconde catégorie, parfois on ne peut rien faire sans et les combats contre les tanks finissent par devenir trop répétitifs au bout d'un moment en plus à mes yeux de ne pas vraiment convenir a l'univers Batman (aspect militaire trop prononcé) La séquence du déluge avait été particulièrement éprouvante de mon coté la 1ère fois d'ailleurs..L'autre défaut majeur à mes yeux c'est le manque cruel de combats de boss, alors que l'on avait des combats au corps a corps plutôt bien pensé dans Origins (pourtant assez décrié) comme avec Bane, ici ce n'est pas du tout le cas malgré 2-3 qui sortent du lot (professeur Pyg, le Riddler) L'exemple le plus criant étant Deathstroke, mémorable dans BAO et qui ici est réduit a un combat de tank avec la milice...Passé ces 2 gros défauts et qui l'empêche pour moi d'être le meilleur de la série, le jeu est malgré tout un must have et une des 1ères claques de la générations PS4-ONE (sorti juste après The Witcher 3)Une grande durée de vie surtout en prenant compte du contenu annexe assez varié ( la mission en duo avec Catwoman dans les salles de l'Homme Mystère est particulièrement réussie, une de mes favorites) le meilleur gameplay qui va au maximum des possibilités offerte par la série, du fait on se sent vraiment "Batman", des séquences originales comme Rocksteady en a le secret (Ace Chemicals, la dernière ligne droite) et un scénario qui mise avant tout sur l'émotion et la peur de Batman de perdre ces alliés.Même si ça mes yeux tout n'est pas réussi non plus a ce niveau là (Paul Dini n'est pas au scénario contrairement a AA et AC) la revélation de l'AK tombe comme un cheveux sur la soupe et l'Epouvantail, grand méchant de cette opus m'a laissé un goût d'inachevé.Un bon point que je n'aurais pas pensé avant de faire le jeu c'est la présence du Joker, qui est dans notre esprit, que je trouve pour le coup assez bien pensé (même si peut être un peu trop présent) , beaucoup de petites anecdotes et des séquences plutôt inattendus qui reviennent aux sources d'Arkham Asylum et City.On peut également parler du season pass, qui ajoute beaucoup de contenu, pas forcément long en durée mais qui ne peut que plaire aux fans, entre de nouvelles quêtes avec Freeze, Ra's al Ghul, Killer Croc et le Chapelier, les skins des films, les courses dans l'univers de Burton, Nolan, Snyder ou la série de 1966, des maps défis, aussi des petites extensions narratives sur Catwoman, Robin, Nightwing et surtout Batgirl la plus qualitative contribuent a donner au titre une sorte de best of des Batman Arkham pour le grand final.Sans oublier la soundtrack avec des titres aussi mémorable que Invasion, Inner Demon ou All Who Follow YouUn jeu que j'ai beaucoup apprécié mais qui vous l'aurez compris souffre de certains défauts qui m'empêchent de le mettre a la hauteur des précédents alors qu'il aurait pu être selon moi l'opus ultime. Cela reste toutefois une belle conclusion a une série qui aura marqué toute une génération et qui fera rentrer l'ère des jeux de super héros dans une toute autre dimension (ex : Spider-Man PS4)Et maintenant, quel est votre avis à vous ?