Brian Roberts, PDG de Comcast, a récemment proposé de se séparer de NBCUniversal pour fusionner avec Electronic Arts. Selon les termes de l'accord, la famille Roberts aurait pris le contrôle majoritaire de la nouvelle entité, dont la direction aurait été confiée à Andrew Wilson, actuel PDG d'EA, et Jeff Shell, PDG de NBCUniversal, aurait été promu à un autre poste. Le deal est tombé à l'eau en raison d'un désaccord sur le prix de rachat et la restructuration après fusion.Electronic Arts n'est pas étranger aux discussions sur les consolidations, puisqu'il y a déjà eu des pourparlers dans le passé avec un certain nombre de prétendants, dont Disney, Apple et Amazon. Contrairement aux dernières années, l'éditeur américain serait désormais plus ouvert à une fusion-acquisition suite à la proposition de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.Entre-temps, les acquisitions potentielles de Comcast alimentent les médias depuis des années, après que Comcast n'a pas réussi à intervenir dans le rachat de la Fox par Disney et la fusion entre Discovery et WarnerMedia.