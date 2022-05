Très franchement, le jeu vidéo AAA est devenu à mes yeux très moribond.



En ce moment, éditeurs me déçoivent : Microsoft ne sort rien, Nintendo fait un bon jeu tous les 3 ans, les éditeurs tiers occidentaux se copient tous les uns les autres, les éditeurs japonais ont beaucoup de retard, et les éditeurs chinois ne font que vendre du vent.



Maintenant, on a des DLC, des "free" to play, du multi à tout va, des achats in game, des NFT, de la connexion obligatoire, du nerfing, etc. Et le jeu physique revendable se meurt. Aujourd'hui, le modèle du jeu mobile domine et est dans nos consoles. Du coup, je suis dépassé et n'attends plus grand chose.



Et heureusement que je n'attends pas, tant les temps de développement sont devenus beaucoup trop long, et que les reports se multiplient. Les jeux sortent en early access, on doit télécharger des mises à jour beaucoup trop lourdes pour nos mini disques durs. Cette époque est folle quand on y pense.



Bref, le jeu vidéo que j'aime est mort. Même l'E3 a disparu. Heureusement, il devrait y avoir encore de belles conférences à cette période-là. Et j'espère qu'il y aura de belles annonces pour me rabibocher quelque peu. Mais pour ça, va falloir balancer du lourd! Sony étant le seul à sortir un peu la tête de l'eau en ce moment, voici 20 suggestions pour relancer quelque peu mes attentes!



*Assez certain*

Final Fantasy XVI

Uncharted 5

le nouveau Naughty Dog

God of War Ragnarok

Spider-Man 2

Hoggwarts Legacy

Avatar

Resident Evil 9

Alan Wake 2

le nouveau Hideo Kojima



*Mode believe*

"Nier 3"

Silent Hill

Kingdom Hearts IV

Metal Gear Solid Remake

Dragon Quest XII

Beyond Good & Evil 2

Final Fantasy 7 Remake 2

Pragmata

GTA 6

"ICO 4"



Alors, j'en demande trop?





PS : Bien-sûr que j'attends aussi Bayonetta 3, Zelda BotW 2, Xenoblade 3, Starfield, Fable et Hellblade 2! Mon but n'est pas de lancer une guerre des consoles. Je sais que c'est osé avec tous les trolls qui rodent, mais c'est juste un biais d'humeur.