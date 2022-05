WeshDepuis la dernière démo du jeu il s'est passé quoi ? Avec la dernière MàJ j'avais lu que le jeu avait été bien "upgrade", n'ayant plus de jeu Playstation 5 en ce moment je l'ai pris ce matin! Et... mais quelle surprise bordel !Alors certes ça vaut pas TLOU2 ou les dernières grosses productions SONY mais bordel, il n'y a quasiment plus d'aliasing et la résolution ainsi que le framerate sont améliorés de fou! Je prend du plaisir dessus, mais j'en reviens vraiment pas tellement la démo était pourrie sur ces points! Bref grosses surprise (positive) et let's go pour le: platine !