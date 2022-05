Ça pourrait presque drôle si la blague ne coûtait pas 69,99€ sur Steam. Bon, ok, c'est drôle quand même. Le 4 Mai dernier, à 1h30 du matin (heure locale), le nombre de joueurs PC sur Babylon's Fall était à un seuil record... de 1. Heureusement pour lui, une vingtaine de joueurs se sont connectés une heure après, ce qui a du lui permettre de se sentir un peu moins seul. Un titre qui porte décidément bien son nom et donne envie d'en rajouter une couche. Babylon's Fail ? Baby Alone Fall ?Hormis la blague du joueur unique, Babylon's Fall reste sans doute la plus grosse catastrophe industrielle de l'année. Sur PC, le nombre de joueurs tourne autour de la cinquante en simultané maximum et le plus gros pic de joueurs en simultané était de 77 cette semaine. Pour la comparaison, Outriders, l'autre jeu à service de Square-Enix, a une moyenne de 862 joueurs, ce qui est déjà considéré comme un échec. Marvel's Avengers, lui, dispose d'une moyenne de 276 joueurs. Aucun chiffre n'est connu pour les versions PS4 / PS5, mais ce n'est jamais bon signe quand l'éditeur ne communique pas le moindre chiffre.Pour Platinum Games, il ne reste plus qu'à espérer que le développement de Bayonetta 3 s'achève quand que Babylon's Fall trouve du pétrole.