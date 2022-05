Après Asylum et City, voilà que le chevalier noir rempile pour un "3ème épisode" cette fois ci développé par Warner Montréal, à qui ont doit L'ombre du Mordor et non Rocksteady comme c'était le cas pour les deux précédents.On y découvre un BatmanIl est également vu comme quelqu'un de hostile vis à vis des forces de l'ordre et du Capitaine Gordon et représente une menace.L'action se déroule le 24 décembre au soir, à la veille de Noël. Black Mask offrira la récompense de 50 millions de dollars à qui tuera la chauve souris, et pour cela il a engagé 8 des pires assassin du monde comme Killer Croc, Bane, mais aussi des petits nouveaux comme Copperhead ou encore Shiva.Bref, tout ce beau monde voudra la tête de la chauve souris, à vous de les en empêcher.Bref, classique mais efficace. Surtout que la fin met bien œuvre sur ce qui va suivre après et c'est plutôt bien agencé.De nombreuses guirlandes ornent les bâtiments, sapins et cadeaux de Noëls décorent les rues et les intérieurs. Intérieurs qui ont d'ailleurs bénéficier d'un soin tout particulier, et d'un soucis du détail toujours bien présent.Dommage cependant queNotamment un sbire coincé dans une porte, (rien de gênant) ou encore une interaction qui ne voulait pas se faire, m'obligeant à rebooter la console plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne (beaucoup plus gênant).L'optimisation semble bien moins bonne que celle de City et c'est dommage... Mais c'est pas la le plus gros problème du jeu selon moi. Arkham Origins est au demeurant un très bon jeuSans compter que certains pans de la ville sont similaire à City, "Park Row" notamment mais agencé différemment. Heureusement, la map n'est pas exactement la même mais y ressemble quand même sous certains aspects.La map est plus grande et pour s'y déplacer rapidement, il faudra désactiver les brouilleurs de l'homme mystère pour activer les voyages rapides. A la Ubi Style en somme. Une fois ceci fait, on pourra se TP sur la map à l'aide de la Batwing (qu'on peut pas diriger ne rêver pas).Les quêtes annexes font également leur retour dont une très sympa,En revanche on échappe pas à du remplissage notamment les données de l'homme mystère (qui remplace les trophées) et qui pullulent sur la map bien qu'un peu moins nombreux quand même, les énigmes cependant ont disparues.Enfin, il est à noté que les quêtes annexes permettent de croiser des Super vilains qui ne sont pas présent dans le jeu de base. Et pour certaine ça vaut quand même le coup. Niveau durée de vie, on est équivalent à celle de City comptez 10-15 h pour l'aventure principale et le double voir le triple pour boucler le jeu a 100 %.Le jeu adopte d'ailleurs une note au voyous que vous tabassez ou dans les phases prédateur, cet aspect scoring n'est pas dérangeant mais ne sert malgré tout pas à grand chose...Et c'est là où le bas blesse,Le jeu repompe absolument tout et sans vergogne,Néanmoins, les phases de détections d'indice sont unYa bien les gants électriques qui restent sympa mais bon sans plus quoi...Les boss empruntent aussi encore une fois à Arkham City notamment celui de Copperhead qui rappel Ra's. D'autres sortent du lots néanmoins notamment Deathstroke, je me tairais pour les autres.Enfin, la bande son bien que discrète fait malgré tout son effet et même le thème principal du jeu est franchement sympa. Tout un tas de trophées de personnage sont à débloquer, et le mode défi fait son retour ici avec soit de la castagne soit des modes prédateur. N'ayant jamais toucher au multi, je nen parlerai pas dans ce teste mais apparemment j'ai pas loupé grand chose !Parmi les autres nouveautés, la Batcave qui sert de Hub a notre chauve souris préférée. Le problèmeConclusion :Les + :(Je rajouterai des images quand je pourrais...)