Digital foundry nous a sorti sa nouvelle vidéo , ou il montre que maintenant avec l'avancement de l’émulation ps3, il est possible de jouer sur un bon pc au jeux en 4k 60 fps avec de beau filtre pour lisser tous sa , je vous laisse apprécier la vidéo.

posted the 04/26/2022 at 08:52 PM by shining