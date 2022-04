Depuis sa création en mars 1973, la société a développé ses activités en tant que pionnier de l'industrie japonaise du divertissement et opère désormais dans quatre secteurs d'activité, à savoir Digital Entertainment, Amusement, Gaming & Systems et Sports. À l'occasion du cinquantième anniversaire de la société, nous allons changer de nom commercial afin que nous continuions à relever de nouveaux défis et à nous efforcer de poursuivre notre croissance en tant qu'entreprise durable.

Konami Holdings Corporation deviendra Konami Group Corporation à partir du 1er juillet prochain si le changement de nom commercial est approuvé lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.Aux dernières nouvelles, Konami a décidé d'intensifier le développement de ses jeux premium avec de nouveaux épisodes et des remakes de ses plus grandes franchises, notamment Metal Gear, Castlevania et Silent Hill. Le premier de ces titres sera un nouveau jeu Castlevania, que les sources décrivent comme une "réimagination" de la série actuellement en développement en interne chez Konami au Japon, avec le soutien de studios externes locaux.Le studio externe Virtuos travaillerait sur un jeu Metal Gear Solid. Il en serait au début de son développement et plusieurs sources ont suggéré qu'il serait centré sur Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Konami a l'intention de sortir des remasters des jeux Metal Gear Solid originaux pour les consoles modernes, avant de se lancer dans un plus grand projet. Enfin, des jeux Silent Hill seraient également en cours de développement dans deux studios externes.