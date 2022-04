Contrairement aux idées reçues, la question ne sous-entend pas un problème technique, mais plutôt "ethnique" et même "éthique en 2022" je diraisEnfin, c'est ce que conclut un ancien de chez Noise Factory, studio aujourd'hui mort ayant produit les jeux Power Instinct de cette série de jeu de combat appartenant à Atlus/SEGA. Car ce dernier refuserait aujourd'hui d'investir dans un portage pour les 30 ans de la série (alors que le jeu a été plusieurs fois été porté, notamment sur Console Virtuelle Wii U).White Buffalo est un personnage jouable et comme simplement son nom l'indique est un natif nord-américain. L'origine du personnage, c'est ce qui poserait problème, sans que l'on soit certain de ça.La représentativité de personnages dit natifs américains, je crois aux Etats-Unis c'est une affaire prise au sérieuse mais j'admets que ça dépasse mes connaissances et je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques années.On peut s'interroger, par exemple T.Hawk est toujours présent dans les récents portages de jeux Street Fighter, et surement d'autres personnages natifs nord-américains (Julia qui dans Tekken 7 n'est plus stéréotypée d'ailleurs). Moi-même j'ai un personnage natif nord-américain, Chichan, créée en 2013.