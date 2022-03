Salut !En ce petit dimanche tranquille, fais beau, mais pas trop, alors un petit top de mes musiques favorites des extensions de FFXI.Bye bye Uematsu, ici on retrouve simplement Naoki Mizuta à la composition des extensions.Vous connaissiez les OST des extensions ?Vous les trouvez comment ?Pour ceux qui ont joué aux extensions, les ziks vous ont inspirés ou pas tellement ?FFXI, remake solo ou pas remake ?(oui, rien à voir avec la musique, mais je sonde xD)

posted the 03/20/2022 at 04:01 PM by sephrius