Nous adorons l'EA Play Live, car c'est notre façon de communiquer avec nos joueurs et de partager les nouveautés avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s'alignent pas pour vous montrer tout en une seule date. Nous avons des projets passionnants en cours dans nos studios de classe mondiale et nous vous en dirons plus cette année lorsque le moment sera venu. Nous nous réjouissons de passer du temps avec vous tout au long de l'année !

posted the 03/16/2022 at 09:21 AM by masharu