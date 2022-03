Une fois toutes les 2 semaines sauf congés et imprévues.Mr Plouf alias Ploufman teste les dernières sorties vidéoludiques, et cette fois ci ca tombe sur le dernier jeu de FromSoftware : Elden Rings.

Like

Who likes this ?

posted the 03/10/2022 at 04:51 PM by darkxehanort94