Car il vas pas sortir de sitôt. https://www.jeuxvideo.com/news/1539824/star-wars-eclipse-le-jeu-ne-serait-pres-de-sortir-mais-alors-vraiment-pas.htm Ouais vers 2027 ou 2028 ! C'est une plaisanterie ? Je veux bien que ca soit une grosse projet pour Quantic Dream mais quand même, ils vivent dans une autre galaxie ? Mais surtout pourquoi ca prend aussi longtemps ? Ben déjà ils ont pas assez de personnel, parce que personne ne veut vénir à cause de David Cage. Ensuite leur moteur de jeu est totalement dépassé Et ils semble un peu désespéré de se faire racheter, mais je vois qui à part Microsoft aurait envie de s'impliquer la dedans. En tout ça MR les Producteurs, arrêtez d'annoncer vos jeux des années à l'avance, ca sert à rien.

posted the 03/04/2022 at 11:05 AM by darkxehanort94