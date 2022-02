Hello la Communauté,



J'ai lancé le jeu tant attendu hier, je mets le mode "résolution",



Et la je remarque très nettement une différence de colorimétrie entre le moment ou je ne bouge plus la caméra ==> filtre gris sur l'image

Et le moment ou je déplace la caméra ==> couleurs vives.



J'ai une TV OLED LG 65 pouces réception récente.



Le mode performance est trop aliasé chez moi et le mode résolution me fait des sauts de colorimétrie assez pénible.



Est-ce le cas chez vous ?

Regardez bien le gazon par exemple qui passe du vert fluo au vert terne.