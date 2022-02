annoncé a l'e3 2017 ,d'apres Bloomberg le jeu est toujours en pre production 5 ans apres ce reveal ,on peut donc s'attendre a une sortie au grand minimum en 2025ah et d'apres leur source Ubi prévoit un 2eme "standalone" d'AC valhalla (le premier etant AC ragnarock qui sort le 10 mars) ,nom de code RIFT prévu pour fin 2022 ou 2023 ,il s'agirait d'un jeu AC dans lequel on jouerai Basim basé sur l'infiltration et qui n'est pas un open world massif