Evidemment pour moi cet question est hors sujet. ^¨^https://www.gamekyo.com/blog_article461251.htmlMais pour ceux qui hésiteraient, le spécialiste du Type Acier est la pour vous guider.(Je vais mettre à jour durant mo visionnage.)Plus : L'ambiance du Japon du XIX siècle et l'arrivée des Occidentaux qui est très bien retranscrite.L'ambiance des zones, variés, une bonne amélioration des terres sauvages de E/B.La vie des Pokémon, et le danger des Barons.La musique et la Direction artistique sont réussis.Les attaques des Pokémons qui sont très propres.Lore très cool et très développé. L'aspect Mythologie.Les quêtes secondaires.La capture des Pokémon et les approches proposées.Les combats de boss qui sont sympas.Le système de Craft qui est très bien. Pareil pour les capacités à apprendre.Moins : La Technique du jeu handicape tous les efforts fournis.Aliasing, criping permanant, distance d'affichage ridicule, texture des décors infames. eau ratée, les grottes en mode Photoshop. (Oui je sais, l'ambulance tout ça.)Info supplémentaire : Il y avait QUE 3 Personnes qui se sont chargés de cette partie ...... Pas etonnant que ca soit foirée, et bien sur le jeu est rushée parce que Pokémon doit sortir à l'heure peu importe son état et que Game Fric ne retardera jamais une sortie. Parce que l'animé, les cartes, vous connaissez la chanson.Le scénario du jeu est très limité comme d'habitude dans un jeu Pokémon. Et qui tient sur 2 lignes."Arrivée par une faille dimensionnel qui rend les Pokémon fou, vous devez les calmer et remplir le Pokedex au passage."Le nouveau système tour à tour qui est plus chiant car prendre des dégâts est obligatoire (et c'est encore moins fun en Nuzlocke.) Les attaques Rapide/Puissant sont sous exploitées dans leur concept.Conclusion : Vu le nombre de point positif, Flidrong est bien pour l'achat même malgré quelques défauts et une technique à la noix.