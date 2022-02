- Le fond d'investissement public d'Arabie Saoudite à obtenu une part minoritaire de Nexon et Capcom pour une valeur totale de plus d'1.2 milliards de $. https://twitter.com/ZhugeEX/status/1489514916335824898?s=20&t=UGGps8lDTSESQhKq4fQ2RA https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/saudi-wealth-fund-reveals-latest-video-game-bet-with-nexon-stake - Cela fait partie d'un gros pari sur le gaming et intervient en même temps que la fusion ESL / FACEIT.

posted the 02/04/2022 at 08:38 AM by spartanjohn