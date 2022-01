A ceux qui ont fait Spiderman PS4 et Fortnite, c'est moi ou le feeling du balancement/swinging est meilleur dans Fortnite?! Je trouvais les déplacements chiants dans le jeu d'Insomniac alors que dans Fortnite c'est hyper satisfaisant.

posted the 01/25/2022 at 11:13 PM by texas02