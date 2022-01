Durant une visioconférence tout ce qu'il y a de plus sérieuse, du sénat italien, un petit malin a réussi à s'incruster comme si de rien n'était avant de laisser un petit message., devant l'indifférence presque totale des autres participants en ligne.Un «Zoombombing» surréaliste qui restera assurément dans les annales, et peut prêter à sourire, mais qui n'est clairement pas du goût de tout le monde. Par ailleurs,en pointant du doigts cet «épisode très grave, une véritable attaque contre laquelle elle exprime un mépris absolu».Bon évidemment, on ne vous partagera pas la vidéo complète, bande de petits vicelards.P.S : Pour les plus curieux (et coquins), voilà le lien du tweet dans lequel vous pourrez voir la vidéo en question un peu plus bas(SPOILERS : c'est troublant de réalisme n'empêche) :