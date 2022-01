En voyant cela, le fait qu'un influenceur a eu sans doute un ban venu de nulle part et il a perdu son compte, je me dis que si un jour on perd son compte et qu'est-ce que soit la raison, on y perd ainsi tout les jeux qu'on a acheté, ça revient à dire que le compte nous appartient même pas et qu'ils peuvent carrément nous baisser à tout les coups que ça soit sur steam, xbox, switch ou PSN