Bonsoir, bonsoir.Voilà, je viens de terminer un jeu et quel jeu franchement.Il s'agit deAu début, j'étais pas attiré par le jeu, je pensais que c'était un rogue lite comme un autre, la DA me disait pas grand chose, et puis il était en promo sur le Epic Games Store, je me suis dit ça me fera un petit jeu à faire des parties de temps en temps.Mais je me trompé sur toute la ligne, le jeu n'est pas un rogue lite, il a bien une histoire avec une fin, une ambiance vraiment très bonne, la DA passe très bien.Franchement comme le jeu est tourné, l'ambiance etc, je l'ai fini et franchement wouah je suis un peu sur le cul.J'ai pas l'impression qu'il a eu grande pub, j'ai vu un article ici en parler et quelques personnes l'ayant fait (et aussi adorés), mais j'ai pas l'impression qu'il a la pub et le succès qu'il mérite.Bref, si vous avez l'occasion de le faire, faites le et ne passer pas à côté (si vous n'êtes pas allergique au card game), c'est vraiment un jeu à faire.(Alors mon avis, se résume à "le jeu est trop bien, vous devez foncer", mais je veux pas en dire grand chose, je veux vraiment que vous le découvriez par vous même, sinon ça vous gâchera l'expérience).