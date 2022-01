Oui oui, des pubs dans Pokémon GO, c'est quelque chose qui est visiblement considéré par Niantic.Alors que grâce au datamining de la dernière update certains attendent des informations sur une possible compatibilité avec Pokémon Sleep dont on a plus aucune nouvelle depuis son annonce, d'autres ont surtout remarqué que du code lié à Google Ads a été ajouté dans Pokémon GO, laissant craindre l'arrivée de publicité.Des publicités dans les jeux mobiles c'est courant, mais ici on parle d'un jeu qui n'en avait pas eu jusqu'à présent et dont le modèle économique n'en nécessitait pas vraiment. De quoi, une fois de plus, allumer le feu des contestations sur Internet...