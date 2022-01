Bonjour à toutes et à tous,



J'ai commencé Returnal il y a une semaine à peine et je suis totalement emballé !



Après environ 30 heures de jeu et la fin qui approche inexorablement, je ne trouve pas de défaut majeur au titre :

- le jeu est fluide en toutes circonstances, mêmes avec beaucoup d'action à l'écran ;

- la direction artistique est au top, qu'il s'agisse de la planète mystérieuse ou de la bande son dont je suis absolument fan ;

- le gameplay est parfaitement huilé et récompense la prise de risque. L'aspect rogue like, dont je ne suis pourtant pas fan à la base, fait qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Je ne m'ennuie jamais et chaque Game Over me donne envie de relancer une partie.



Un seul petit bémol peut être : l'histoire aurait gagné à être moins nébuleuse...



Cela fait plusieurs années que je n'avais pas eu autant de mal à lâcher la manette ! Quel superbe jeu, une sacrée claque que je n'avais pas vu venir.



Qu'en avez vous pensé ?