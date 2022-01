Pas forcément casual, mais joue régulièrement, n'hésite pas à jouer avec ses amis pour les aider en coop, et même en compétitif, s'ajuste toujours au niveau de ses amis, et laisse même gagner moins fort et souvent plus jeune que lui, pour ne pas dégoûter son adversaire du jeuAime souvent jouer avec ses amis, et même avec des inconnus en ligne, pas un acharné de la victoire, mais dis pas non à la compétition de temps en temps pour jauger un peu son niveauPour lui tout n'est que gagne et victoire, mais avec du travail et de l'entrainement, et il a un certain code de l'honneur car il aime gagner selon les règles ce qui lui procure une immense satisfaction une fois l'objectif atteintCelui là ne recule devant rien pour gagner, quitte à utiliser les failles et autres glitch du jeu, le genre de gars à battre sans retenue votre petit neveu de 5 ans dans une partie, après avoir déconnecté la manette du petit pour être sûr de gagner, et d'une mauvaise foi abyssale quand il perd contre vous, mais chantera sa supérioté pendant des années si vous avez le malheur de perdre une seule fois contre lui...