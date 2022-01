Peut-être était-ce son gameplay immersif, son histoire captivante, ses personnages bien conçus, son design immaculé ou son mode multijoueur addictif. Quelle que soit la raison, le gagnant du prix du jeu de cette année s'impose d'emblée comme un classique.

Le jeu VR de l'année n'est pas une pâle imitation de la réalité : il l'améliore en tirant parti des mécanismes de la VR et en repoussant les limites de l'univers virtuel.

Ce jeu est sorti depuis un moment. Il a fait ses premiers pas il y a bien longtemps, mais, en bonne mère, l'équipe continue de materner et soutenir sa création. Ce jeu, jusqu'à ce jour, reçoit encore du nouveau contenu après toutes ces années.

Pour certains jeux, jouer en solo, ce n'est vraiment pas pareil. Que vous ayez besoin d'autres personnes pour surveiller vos arrières, ou pour les poignarder dans le dos, jouer à ce jeu avec vos proches, c'est la joie garantie.

Le style visuel n'aspire pas à une représentation graphique fidèle au monde réel (même si c'est un but fort noble en soi), il insuffle au jeu son identité visuelle et son atmosphère.

L'équipe créative derrière ce jeu est à l'avant-garde de l'expérimentation, alliant nouvelles perspectives et surprises époustouflantes. L'enthousiasme, l'inspiration et le divertissement étaient au rendez-vous grâce à l'originalité et la fraicheur singulières de ce jeu.

Voici le jeu qui récompense la ténacité et la force de caractère. C'est le plus dur de nos jeux préférés.

Ce jeu mérite nos louanges pour sa musique extraordinaire. C'est le nec plus ultra de la B.O. !

Parfois, seul un jeu à l'histoire bien ficelée parvient au sommet. Celui-ci est un premier de cordée. Il est aussi captivant qu'un bon feuilleton et aussi bien mené qu'un scénario de série primée. Chapeau bas pour nous avoir procuré autant d'émotions !

Ce jeu représente le réconfort absolu après une longue journée : relaxant et apaisant, il vous fait oublier tous vos soucis, telle une séance de méditation.

JEU DE L'ANNÉE : Resident Evil VillageJEU VR DE L'ANNÉE : Cooking Simulator VRAMOUR INDÉFECTIBLE : TerrariaC'EST MIEUX À PLUSIEURS : It Takes TwoSTYLE VISUEL D'EXCEPTION : Forza Horizon 5GAMEPLAY LE PLUS INNOVANT : DeathloopMEILLEUR JEU AUQUEL VOUS ÊTES UNE NULLITÉ : Nioh 2 - The Complete EditionMEILLEURE BANDE-SON : Marvel's Guardians of the GalaxyJEU EXCEPTIONNEL RICHE EN RÉCITS : Cyberpunk 2077MOMENT DE DÉTENTE : Farming Simulator 22