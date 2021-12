Vidéo sans prétention de découverte Live de Kena - Bridge of Spirits , première heure de jeu !Je dis même une grosse connerie vers la 13ème minute de façon complètement involontaire ! XDMerci à toutes celles et ceux qui me suivent !Bon visionnage et merci d'avance pour vos pouces et partages si cela vous plaît.