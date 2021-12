Etant " novice " dans ce qui est les mangas et anime je souhaite m’enrichir et découvrir de nouvelles choses ^^



Les seuls anime que j’ai regardé il y a la saison 1 de One Punch Man, la saison 1 de Sword Art Online et ensuite mon coup de cœur que j’ai vu intégralement : Fairy Tail ! Oui niveau anime dans ma vie j’ai vu que ça ! Bon après ya aussi Digimon et Pokémon mais bon voilà ^^



Et le seul manga papier que j’ai dévoré c’est Rave Master ^^ Je découvre aussi Edens Zero en ce moment



Je cherche découvrir des choses nouvelles et si possible des mangas adaptés entièrement en anime ^^

Je connais les « grosses séries » comme One Piece et co ^^



Donc voilà j’attends vos suggestions