Nous sommes ravis de vous annoncer que l'édition 2021 des Game Awards a enregistré un nombre record de 85 millions de livestreams. Ainsi qu'un nombre record de tweets (1,6M), un nombre record de votes des téléspectateurs (23,2M) et le temps de visionnage le plus élevé à ce jour sur YouTube (1,75M d'heures).

The Game Awards 2021(GOTY : It Takes Two) - 85 millions de spectateursThe Game Awards 2020 (GOTY : The Last of Us 2) - 83 millions de spectateursThe Game Awards 2019 (GOTY : Sekiro Shadows Die Twice) - 45,2 millions de spectateursThe Game Awards 2018 (GOTY : God of War) - 26,2 millions de spectateursThe Game Awards 2017 (GOTY : The Legend of Zelda Breath of the Wild) - 11,5 millions de spectateursThe Game Awards 2016 (GOTY : Overwatch ) - 3,8 millions de spectateursThe Game Awards 2015 (GOTY : The Witcher 3 Wild Hunt) - 2,3 millions de spectateursThe Game Awards 2014 (GOTY : Dragon Age Inquisition) - 1,9 millions de spectateurs