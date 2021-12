Voici le septième et avant-dernier épisode de Pokémon Evolutions, la mini-série YouTube où l'on suit les évènements des jeux par le point de vu d'autres personnages non jouables.Dans cet épisode, on assiste au spectacle des Soeurs Kimono de la ville de Roselia à Johto, où elles narrent l'histoire de Lugia.Le dernier épisode sera disponible le Jeudi 23 décembre et aura pour titre "La découverte", mettant en scène Green (ou Leaf).Revoir les précédents épisodes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic8Y4JQV1-k9tdBeYrbqlzYb Les 18 épisodes de Pokémon Générations en français (qui couvre les évènements des jeux jusqu'à Pokémon X/Y) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic_mdZMrtcX_eP1E029yG088