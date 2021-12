Voici le sixième épisode de Pokémon Evolutions, la mini-série YouTube où l'on suit les évènements des jeux par le point de vu d'autres personnages non jouables.Cette fois on suit Amaryllis, descendante d'un peuple ancien de la région d'Hoenn. Son but est de rencontrer le Pokémon Légendaire Rayquaza.Prochains épisodes:- Jeudi 16 décembre : Le spectacle (Johto)- Jeudi 23 décembre : La découverte (Kanto)Revoir les précédents épisodes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic8Y4JQV1-k9tdBeYrbqlzYb Les 18 épisodes de Pokémon Générations en français (qui couvre les évènements des jeux jusqu'à Pokémon X/Y) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic_mdZMrtcX_eP1E029yG088