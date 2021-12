Salut,



Les VGA débarquent très bientôt, les rumeurs fusent de tous les côtés, la hype enflé pour certains, mais pour l'heure, on ne sait concrètement pas grand chose. C'est donc le meilleur moment pour rêver un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir lors de la conférence ? On s'en fiche que ce soit plausible ou loufoque, l'essentiel ici c'est de partager la passion. Du coup, en ce qui me concerne, j'aimerais bien voir :



- La tronche du remake de Chrono Cross. C'est vraiment un jeu incroyable, masqué par FFIX à l'époque, qui regorge de moments anthologiques.



- Un nouveau trailer de FFXVI, histoire de voir le monde dans lequel prendra place le jeu. Maintenant que Endwalker est dispo (tuerie), il est temps de préparer le terrain pour le prochain jeu de la team. Et même si le jeu est nul au final, au est certains d'avoir un OST de l'enfer grâce à Soken.



- SilkSong, des leaks NVIDIA parlaient d'une sortie en février, du coup ce n'est pas si fou que ça d'espérer avoir, enfin, des news sur l'avancement du projet. Je ne sais pas s'ils parviendront à réitérer le miracle du premier jeu, mais je croise les doigts.



- On reste dans l'indé avec Earthblade. Je me doute que c'est mort, mais ce serait tellement dingue qu'ils balancent la sauce pour qu'on puisse voir là où ils veulent en venir.



- Avowed, parce que les Pillars of Eternity font partie des meilleurs jeux de tous les temps.



- FFVII Remake Part2. C'est beau de rêver, mais hé, on est là pour ça ! Voir Junon grandeur nature, Cosmo Canyon, le flashback... Voir s'ils arrivent à faire du passage de Costa del Sol un truc aussi déjanté et réussi que le Wall Market. Pour le Golf Saucer, quand je vois celui du XIV et le Nautilus de FFXIII, je ne m'en fais pas trop.



- Un remake de Fear Effect. Ouais, je sais, mais déambuler dans ce monde mis en scène avec la technologie d'aujourd'hui, c'est un gros fantasme.



- Dragon Quest XII. J'adore cette saga, les V, VII et XI sont mes préférés. Je suis très intrigué par la direction qu'ils vont prendre pour le XII, qui semble bien plus sombre via la présentation de son logo. Ou alors je me fais mes films.



- La première extension de Cyberpunk 2077. On sera à un an du lancement du jeu, je ne veux pas relancer les débats, mais perso je ne suis jamais vraiment sorti de Night City. J'en veux encore.



- Somerville, parce les précédents jeux du gars m'ont retourné.



- Hogwarts Legacy, car Harry Potter et moi on s'entend bien depuis des années. Je suis toujours client de l'univers, je relis les romans régulièrement, j'adore les Animaux Fantastiques, je collectionne quelques goodies, bref je suis une HP whore. Et ce jeu porte avec lui de si belles promesses que je suis plus que pressé de poser mes mains dessus.



- Breath of the Wild, la suite. Je me refais la saga pour me mettre dans le bain. Ces mecs sont des brutes. Je me demande comment ils vont renouveler la réussite du premier opus, maintenant que l'effet de surprise est passé. Vont ils prendre en compte les attentes des joueurs et mettre de véritables donjons cette fois ? J'espère qu'ils vont réussir là où Majora avait déjà créé la surprise à l'époque, sauf que là ils ont davantage de temps pour proposer quelque chose de structuré de A à Z.



Bon je m'arrête là, je me fais du mal. J'attends bien sûr beaucoup d'autres jeux, de Stray à Two Point Campus, de Plague Tale à God of War, en passant par Elden Ring, Weird West et tout un tas de jeux indés qui n'ont parfois rien à envier aux plus grands... Et si bien sûr le show ne présentera pas le quart de ce que j'ai listé, j'espère qu'il enverra de belles torgnoles aux fans de toutes les plateformes.