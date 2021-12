Salut !Aujourd'hui je reviens avec un petit (gros) coup de gueule. Il y a un plus d'un mois est sorti Xuan Yuan Sword VII sur PS4 et One, et un peu plus d'un an sur PC. Un A-RPG que j'ai adoré, avec certes des défauts, mais sur lesquels j'ai fais le choix de passer au dessus. J'en avais fais une review vidéo, et je m'insurgeais déjà de ne pas avoir plus de tests écrits, notamment sur les gros sites de JV.Et bien figurez-vous que c'est maintenant le cas, notamment sur JVC (ou JV maintenant).Sauf que. Le test est dégueulasse, compare l'incomparable, et surtout, profane de sacré beaux mensonges sur une partie spécifique du jeu. Mais en recherchant d'autres tests, j'y ai vu le même mensonge. Et ce n'est pas normal. Je vous laisse avec les explications (bah ouais, teasing toussa toussa)Qu'en pensez-vous ?Coup de gueule justifié ou au final, balec de qui fait quoi, laissons les gens écrire tout et n'importe quoi ?Les tests des gros sites, vous y faites encore attention ? Ou vous n'êtes pas influencés par ce qu'ils disent ?