Ça faisait un moment que j'avais envie de refaire ce TR Underworld que j'avais déjà torché sur Wii à l'époque de sa sortie. Mais cette fois, je l'ai refais sur PS3, une version quand même meilleure que sur Wii. Après l'avoir bien torché, je vous livre mon avis sans langue de bois !



TR Underworld continue l'histoire débuter dans Anniversary et Legend ou Lara recherche sa mère, supposée morte. Ce qui va lui faire traverser pas mal de contrée, comme la Thaïlande ou encore le Mexique.



Elle doit également mettre la main sur le Légendaire Marteau de Thor, Relique pour tuer une bonne fois pour toute Natla, qui fait son retour dans cet épisode. Inutile de rentrer plus en détail dans le scénario du jeu qui tient sur une feuille de PQ, c'est tout simplement inintéressant, insipide et carrément raté.



Le jeu se vautre totalement à ce niveau là, c'était déjà pas folichon dans les anciens mais alors là, c'est du WTF intégral. Même si les références à la mythologie nordique reste sympa, c'est à oublier et vite.



Déjà parce que les persos sont inintéressant, (Amanda au secours) les acolytes de Lara ne servent à rien, mais aussi parce que le scénario pars dans tout les sens, et parfois on y comprend pas grand chose ou plutôt on sait pas trop où les développeurs veulent en venir. Sans parler de la fin qui arrive comme un cheveu sur la soupe, fin qui d'ailleurs arrive assez rapidement car le jeu n'est pas très long (pour un TR) mais j'y reviendrai plus tard.



Bref, l'aventure de la belle et sexy Miss Croft, qui est quand même assez badass dans cet épisode (et heureusement qu'elle est là car les autres perso c'est au secours) permet d'apprécier un gameplay hérité du Remake Anniversary. Même façon de sauter, s'accrocher à des parois etc... Toujours efficace même si un poil capricieux sur certains saut, et une caméra parfois dans les choux. Des bugs également, plus que dans Legend et Anniversary j'ai trouvé.



Il m'est arrivé plusieurs fois de rester bloqué dans le décors, un crash du jeu également mais aussi la pluie qui avait carrément disparu dans le niveau du Mexique. Ça fait quand même beaucoup...



Les gunfights sont aussi incroyablement poussif, même si c'était déjà le cas dans les anciens. L'ajout de grenade reste malgré tout sympa, mais l'ensemble se révèle vraiment peu convainquant, sans parler de l'IA totalement à l'ouest.



Le bestiaire se révèle également assez pauvre, beaucoup trop d'araignée ou de chauve souris, même si quelques tigres ou requins viendront vous croquez les molets, c'est quand même assez limité.



Bon, je démonte le jeu depuis tout à l'heure mais malgré tout, j'ai quand même apprécié ce TR Underworld. S'il n'est clairement pas transcendant, il reste sympathique à faire. Surtout au début, les cavernes sous marine avec le Kraken était quand même stylé, que dire aussi du niveau en Thaïlande absolument magnifique et fun à traverser, on sent qu'ils ont mis le paquet pour ce niveau. Les décors de ce TR Underworld sont parfois impressionnant, Thaïlande en tête.



L'une des grosses forces également de ce TR, c'est son level design qui pour certains niveaux est vraiment excellent. Notamment dans le Chapitre IV au Mexique ou plusieurs embranchement seront nécessaire pour venir à bout d'une énigme. Si on atteint pas les niveaux tortueux des anciens TR, on a quand même parfois le droit à des niveaux bien inspirés.



[g] Malheureusement, le jeu sent le baclage à plein nez pour certains chapitres, Manoir des Croft notamment. Et vers la fin du jeu, on sent le rush. Les niveaux sont moins inspirés, cours et moins réussi visuellement. Le niveau sur le bateau c'est carrément une blague...



Le jeu n'est pas très difficile, mais pas non plus trop simple. Plus que Anniversary mais moins que Légende. Si on est bloqué, Lara peut nous donner un conseil en appuyant sur croix sur le PDA voir carrément la solution avec triangle.



Malheureusement, on arrive trop vite à la fin, la faute à comme je l'ai dis plus haut des niveaux bâclés. Comptez 10-15 heures pour le terminer ce qui est peu pour un jeu comme TR. Vous pouvez toujours tentez la collecte de trésor et de reliques mais bon, à pars débloquer des illustrations ça ne sert pas à grand chose.



Un bon point pour la bande son en revanche qui fait très bien le taf. Les musiques d'ambiance sont là, et quand ya de l'action, ça s'emballe avec frénésie. J'aime beaucoup le thème des combats par exemple.



Enfin, TR Underworld fait revenir les niveaux marins découvert avec TR 2. Mais ici, c'est beaucoup moins stressant car jauge d'oxygène qui ne se vide pas et avec 3 requins qui se battent en duel, c'est pas très compliqué. De toute façon, on reste peu de temps dans la flotte mais ça fait quand même plaisir qu'ils soient de retour. Enfin, juste un peu...



Au niveau des graphismes, TR Underworld fait le taf, c'est beau, parfois même très beau. Je regrette quand même que les derniers monde offrent une couleur bleuâtre assez omniprésente. Sous l'eau, c'est joli en revanche, voir la surface quand on est à 30-60 M de profondeur, ça fait toujours son petit effet.



[g] Les + :



- Graphiquement assez joli

- Certains puzzle et énigme réussi

- Level design de certains niveaux ingénieux et bien pensé.

- Gameplay hérité de Anniversary qui fait toujours le café.

- OST bonne dans l'ensemble

- Le niveau en Thaïlande superbe

- Le retour des niveaux sous marins

- Lara Croft badass et sexy



[g] Les -



- Gunfight poussif

- Bestiaire qui aurait pu être mieux

- Histoire et personnage hors Lara à coucher dehors

- Certains niveaux rushés et bâclés

- On arrive trop vite au bout

- L'IA

- Un peu trop de bug



Note : 15/20



TR Underworld est une aventure sympathique, mais pas mémorable. Si certains niveaux sont vraiment bon, d'autre le sont beaucoup moins. L'histoire est anecdotique, mais incarner la belle Lara fait toujours son petit effet. TR Underworld n'est certainement pas transcendant mais il reste malgré tout sympathique à faire.



Je rajouterai des images dans la journée