Dans un email adressé au personnel et consulté par Bloomberg News, Phil Spencer a déclaré que lui et l'équipe de direction de Xbox étaient "troublés et profondément perturbés par les événements et les actions horribles" qui ont eu lieu au sein d'Activision Blizzard. Il a fait référence à l'article du Wall Street Journal publié en début de semaine, selon lequel le président-directeur général Bobby Kotick était au courant du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise depuis des années et qu'il maltraitait les femmes.



"Ce type de comportement n'a pas sa place dans notre industrie", a écrit Phil Spencer. Il se joint à la vague de protestations des employés, des investisseurs et des actionnaires qui exigent une réponse plus ferme de la part du deuxième plus grand éditeur de jeux vidéo des États-Unis.

Le patron de Xbox chez Microsoft, Phil Spencer, rejoint les récents propos de Jim Ryan , PDG de Sony Interactive Entertainment, concernant Activision Blizzard et Bobby Kotic. Il évalue tous les aspects de la relation avec l'éditeur américain et devrait procéder à des ajustements proactifs.Au moins 500 employés d'Activision ont signé une pétition visant à écarter Kotick, et un groupe d'actionnaires a demandé sa démission et celle de deux autres administrateurs de longue date d'ici la fin de l'année.Alors que la réaction du public s'intensifie, l'action de la société a pris un coup. JPMorgan Chase a réduit sa recommandation sur l'action de l'éditeur, citant la controverse croissante sur Kotick.