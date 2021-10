Il y a de cela 16 ans jour pour jour, le 27 Octobre 2005, sortait au Japon "Wander et le colosse", appelé chez nous "Shadow of the Colossus".Après le bouleversement d'Ico, la 2ème merveille signé par genDESIGN bouleversera l'industrie du jeu vidéo pour toujours. Il y a tant à dire sur ce qu'à apporter cette œuvre au jeu vidéo moderne qu'il faudra des pages et des pages à tout vous raconter.Le mieux étant de découvrir ce compte intemporel par soi-même.Mais si vous voulez une mise en bouche, voilà de quoi commencer.