Mario Party Superstars sort cette semaine et cet opus rassemble 5 plateaux des 3 premiers Mario Party sur Nintendo 64 ainsi qu'une centaine de mini-jeux issus de toute la série, dont le fameux "Tir à la Corde" du premier Mario Party.Ce mini-jeu était un des 4 fameux mini-jeux du genre qui utilisaient le stick où le joueur devait faire tourner le stick le plus vite possible. A l'époque il y a eu une telle polémique car en faisant la technique de la paume on pouvait se blesser la main, tellement que Nintendo avait distribué des gants avant de sortir Mario Party 2 pour qu'on oublie tout çaTir à la Corde est de retour dans Mario Party Superstars et conserve le gameplay d'origine, cependant Nintendo aura fait ajouté une mention d'avertissement à l'écran du mini-jeu. Ce mini-jeu était aussi sur Mario Party: The Top 100 sur Nintendo 3DS mais le stick plat de la console portable pose moins problème là-dessus, et comme Mario Party: Island Tour l'avait prouvé avant lui. En tout cas pour ceux qui joueront sur Switch, autant être prévenu.