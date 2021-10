J'ai acheté No Man's Sky après la gigantesque refonte "Beyond" du jeu, mais il aura fallu attendre la 17.0 "Frontier" pour que je démarre cette aventure grandiose en constante évolution !

Bref, No Man's Sky est abouti : place au contenu et à la démesure ! Voici le Voyage avec un grand V ! Au programme : 18 TRILLIONS (oui oui !) de planètes à explorer ; des milliers de possibilités en création de base, de véhicules, de vaisseaux spatiaux, de langues aliens à apprendre, de missions à effectuer en solo ou en multijoueurs... Et le tout sans aucune transition, parfaitement "seamless".