Pour une fois SEGA n'a pas porté un jeu 16 Bits sur la 8 Bits, mais il en fait une version propre à sa console de 1987 pour un petit chef d’œuvre de la plate forme. Facile à prendre en main, un bouton de saut, et un bouton d'attaque, assortis d'une précision redoutable dans le gameplay, Castle of illusion nous emmène à travers 6 niveaux tous différents avec leurs propres univers.[/quote][/g]

J'ai aimé parcourir ce jeu et le faire découvrir à mon garçon de 9 ans, qui, en revanche l'a trouvé difficile. Mais ayant grandi avec la 3D, les gamins d'aujourd'hui n'appréhende pas la 2D comme nous à l'époque.

Mickey Mouse a complètement disparu de la circulation, mais il fut une époque pour les joueurs où ce nom évoquait forcément un bon jeu de plateformes. Cette version Master System de Castle of illusion, sortie quelques mois après la version Megadrive, se veut différente de la version 16 bits.

