L'acteur qui incarne Kratos dans le dernier épisode de la série God of war, Christopher Judge, a déclaré sur twitter que le jeu a été reporté principalement à cause de lourds problèmes de santé. Il se dit très reconnaissant que Santa Monica n'est pas dévoilé ce genre d'infos personnelles.Initialement prévu cette année, le jeu voit sa sortie repoussée en 2022, mais maintenant on connait la raison principale de ce retard.

dans mes sentiments en ce moment. J'ai besoin d'être disponible. Cela n'a été approuvé par personne. Pour le fandom bien-aimé, Ragnarok a été retardé à cause de moi. Août 2019, je ne pouvais pas marcher. J'ai dû subir une opération du dos, le remplacement des deux hanches et une opération du genou. Ils m'ont attendu aussi après ma rééducation Suite…

posted the 09/30/2021 at 06:28 AM by kratoszeus